Tragliata alla Chiesa di Sant’Isidoro lo spettacolo Il Mistero del Natale alla Luce di San Paolo

Il 24 gennaio alle 18, nella Chiesa di Sant’Isidoro a Tragliata, si terrà lo spettacolo “Il Mistero del Natale alla Luce di San Paolo”. Un evento che propone una riflessione sul Natale attraverso una rappresentazione dedicata alla figura di San Paolo, offrendo un’occasione di visita e approfondimento culturale nel Borgo di Tragliata. L’ingresso è aperto a tutti, in un contesto di sobria spiritualità e rispetto.

Fiumicino, 22 gennaio 2026 – Nella Chiesa di Sant'Isidoro, nel Borgo di Tragliata, sabato 24 gennaio alle 18.30 andrà in scena lo spettacolo di Canto, Racconto e Immagini dal titolo "Il Mistero del Natale alla Luce di San Paolo". L'iniziativa è organizzata dalla Pro Loco Testa di Lepre ed è patrocinata dal Comune di Fiumicino. Un percorso tra parola, musica e immagini. Lo spettacolo si propone come un itinerario spirituale nel cuore del messaggio del Natale, in cui recitazione, musica, canto e immagini diventano strumenti di annuncio e di meditazione sul mistero della Natività, letto idealmente alla luce del pensiero di San Paolo Apostolo.

