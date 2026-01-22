Tragedia sul lavoro nel Torinese | muore operaio di 25 anni

Un incidente sul lavoro si è verificato a Brusasco, nel Torinese, portando alla tragica perdita di un operaio di 25 anni. L'incidente è avvenuto all’interno di un’azienda agricola e ha causato la morte del giovane lavoratore. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Incidente mortale in un'azienda agricola. Un operaio di 25 anni ha perso la vita in seguito a un grave incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda agricola di Brusasco, in provincia di Torino. Il giovane, residente a Monteu da Po, sarebbe rimasto incastrato in un macchinario agricolo utilizzato per sminuzzare il fieno. Il ritrovamento e l'intervento dei soccorsi. A fare la drammatica scoperta sono stati i colleghi di lavoro, che hanno trovato il ragazzo privo di vita. Sul posto è intervenuto il personale del 118 Azienda Zero, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

