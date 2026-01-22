Tragedia nel calcio | si accascia in campo e muore aveva 27 anni

Durante una partita di coppa in Portogallo, un giovane calciatore di 27 anni si è improvvisamente accasciato a terra, provocando grande shock tra i presenti. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, purtroppo, l'atleta è deceduto. L'evento ha suscitato commozione e riflessioni sul tema della sicurezza nello sport, evidenziando l'importanza di monitorare attentamente la salute degli atleti.

Una partita di coppa in una tranquilla serata portoghese, gli spalti illuminati, il brusio dei tifosi, i compagni che corrono sulla fascia. Tutto normale, finché qualcosa spezza il ritmo del gioco e trasforma un semplice mercoledì in una notte che nessuno dimenticherà più. Basta un istante. Un movimento, uno scatto, poi all'improvviso il silenzio. I giocatori si fermano, gli sguardi si incrociano, dagli spalti qualcuno capisce subito che non è il solito infortunio. In campo c'è un ragazzo di 27 anni, steso sull'erba, circondato dall'ansia e dalla paura di tutti. Siamo allo Stadio Municipale di Olhão, nella regione dell'Algarve. Nella serata di mercoledì, durante una partita di coppa allo Stadio Municipale di Olhão, un calciatore del Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense è improvvisamente accasciato sul campo, perdendo la vita. Nassur Bacem si accascia in campo e muore durante la partita di Coppa Algarve: tragedia in Portogallo. Durante una partita di Coppa Algarve in Portogallo, Nassur Bacem, 27 anni, si è improvvisamente accasciato in campo, riportando un arresto cardiaco.

