Traffico Roma del 22-01-2026 ore 11 | 30

Per l'evento di questa sera allo stadio Olimpico di Roma, sono previste restrizioni alla viabilità e divieti di sosta nell'area del Foro Italico, Villa Borghese e Piazza Mancini, in previsione della partita di Europa League tra Roma e Stoccarda. La mobilità sarà regolata per garantire sicurezza e fluidità durante le fasi di afflusso e deflusso dei tifosi, con possibili chiusure temporanee al traffico e sospensioni dei servizi di trasporto nelle zone interessate.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità divieti di sosta e chiusura traffico in caso di necessità nell'area del Foro Italico anche la viabilità si prepara all'incontro di questa sera allo stadio Olimpico valido per il torneo di Europa League dalle 20:45 si gioca a Roma Stoccarda e il piano della mobilità prevede divieti di sosta ad ampio raggio intorno allo stadio divieti di sosta anche nell'area di Villa Borghese a partire da viale Washington così come in Piazza Mancini possibili chiusure al traffico durante la sera le fasi di afflusso allo stadio e poi alla conclusione della partita intanto la scorsa notte per la presenza della tifoseria ospite sono state chiuse le stazioni colosseo.

