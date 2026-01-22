Alle 08:30 del 22 gennaio 2026, il traffico a Roma presenta un aumento sulle principali vie consolari in direzione del centro. Si registrano code sulla A24 in entrata, sulla Tangenziale Est e sulla Cassia. Traffico sostenuto anche su via Boccea, via Trionfale e Pontina, con congestioni che interessano varie zone della città e del quadrante sud. Per aggiornamenti dettagliati, si consiglia di consultare il sito Luceverde Roma.

Luceverde Roma dentro la ti dà Talora si registra un aumento dei volumi di traffico sulle principali vie consolari in entrata a Roma in concomitanza con l'orario di punta il traffico risulta solo tu anche sulla viabilità ordinaria all'interno del tessuto urbano abbiamo code sull'intero percorso del teatro Urbano della A24 Roma Teramo indirizzo della tangenziale est e sulla stessa tangenziale est tra ponte Valle via dei Campi Sportivi per traffico intenso in direzione stadio è sostenuto il traffico in entrata città sulla via Cassia le code si snodano dal Grande Raccordo Anulare fino a via dei Due Ponti mentre sulla via Sala 7 fila dall' aeroporto dell'Urbe fino alla tangenziale auto in fila sulla via Boccea e sulla via trionfale per traffico intenso rispettivamente tra via Cornelia e via di Acquafredda e da ipogeo degli Ottavi è l'ospedale San Filippo Neri altre cose sul viadotto della Magliana tra Viale Isacco Newton e via del Cappellaccio in direzione la via Laurentina nel quadrante sudo incolonnamenti sulla via Pontina e sulla via rispettivamente tra Pomezia Sud pratica di mare è già a Frattocchie e via delle Capannelle Naturalmente per il traffico intenso in direzione Roma per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Roma del 08-01-2026 ore 08:30Il traffico a Roma alle 08:30 dell’8 gennaio 2026 presenta congestioni su diverse arterie principali.

Traffico Roma del 01-01-2026 ore 08:30Il traffico a Roma alle ore 08:30 del 1° gennaio 2026 si presenta generalmente tranquillo, con nessuna segnalazione significativa sul raccordo anulare o altre arterie principali.

