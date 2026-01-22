Traffico Lazio del 22-01-2026 ore 17 | 30

Alle ore 17:30 del 22 gennaio 2026, il traffico in Lazio presenta diverse criticità. La via Pontina registra code tra la Cristoforo Colombo e Latina, mentre il raccordo anulare mostra rallentamenti tra la Cassia Veientana e la Salaria, e tra Nomentana e Casina. Lavori in provincia di Viterbo e Frosinone causano deviazioni e disagi, con chiusure temporanee sulla Roma-L'Aquila. Sono previste anche chiusure notturne sulla tangenziale est. Si

luce verde Lazio sulla via Pontina traffico intenso con code a tratti tra la Cristoforo Colombo il raccordo in uscita da Roma e proseguendo verso Latina file a tratti Pomezia Aprilia trafficato in queste ore anche il raccordo anulare code a tratti in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria è più avanti tra Nomentana e casina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Pontina è la Casilina fino al 17 di febbraio lavori in provincia di Viterbo sulla via Flaminia tra Sant'Oreste Civita Castellana nei due sensi di marcia dalle 8 alle 15 inevitabili disagi al traffico in provincia di Frosinone fino al 15 di marzo chiusa la superstrada Sora Atina Cassino in corrispondenza della galleria Capodichino Latina superiore e Belmonte Castello deviazioni sulla provinciale 259 torniamo a Roma segnaliamo che dalla 1 alle 6 di domattina verrà chiuso perché trova sul tratto Urbano della Roma L'Aquila e proviene dal raccordo anulare l'ingresso sulla tangenziale est verso San Giovanni ed è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 22-01-2026 ore 17:30 Traffico Lazio del 01-01-2026 ore 17:30Alle ore 17:30 del 1° gennaio 2026, si registrano rallentamenti sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo, in entrambe le direzioni tra Roma Est e Settebagni. Traffico Lazio del 17-01-2026 ore 17:30Il traffico nel Lazio del 17 gennaio 2026 presenta alcune criticità. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Oggi blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni su chi può circolare; Primo stop al traffico del 2026: fermi benzina e diesel; Boom di turisti a Roma, 23 milioni nel 2025. Aumentati arrivi (+3,42%) e presenze (+2,87%); Trasporti Lazio, cambia la Valle del Sacco: nuovi orari e percorsi in 12 Comuni. Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-01-2026 ore 17:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura sul Raccordo Anulare code per traffico tra ... romadailynews.it Traffico Lazio del 22-01-2026 ore 09:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità lavora in via dei Casali con riduzione della sede stradale tra via ... romadailynews.it ALTIPIANI DI ARCINAZZO - Traffico bloccato da mezzi pesanti sulla Sublacense a causa della neve - Lunedì 12 gennaio 2026, nella tarda mattinata, la viabilità lungo la zona montana del Lazio ha registrato rallentamenti significativi a causa della neve. Quest - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.