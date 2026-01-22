Traffico Lazio del 22-01-2026 ore 09 | 30

Il traffico nel Lazio alle 09:30 del 22 gennaio 2026 presenta alcune variazioni. A Roma, sono in corso lavori in via dei Casali, con riduzione della carreggiata e inevitabili disagi fino al 23 gennaio. Sul litorale, viale di Castelporziano è chiuso temporaneamente dalle 9 alle 13, mentre via De Mondo De Amicis rimane chiusa tra via della Camilluccia e Piazzale dello Stadio Olimpico.

ALTIPIANI DI ARCINAZZO - Traffico bloccato da mezzi pesanti sulla Sublacense a causa della neve - Lunedì 12 gennaio 2026, nella tarda mattinata, la viabilità lungo la zona montana del Lazio ha registrato rallentamenti significativi a causa della neve.

