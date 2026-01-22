Trabzonspor-Kasimpasa venerdì 23 gennaio 2026 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il match tra Trabzonspor e Kasimpasa, in programma venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 18:00, apre il diciannovesimo turno della Superlig turca. La partita vedrà in campo il terzo in classifica Trabzonspor e il Kasimpasa di Emre. In questa occasione saranno disponibili formazioni ufficiali, quote e pronostici, offrendo un quadro completo per gli appassionati e gli scommettitori.

Anticipo del diciannovesimo turno di Superlig turca e il Trabzonspor terza forza del torneo è di scena in casa contro il Kasimpasa di Emre. La squadra di Tekke tiene il passo delle grandi nonostante qualche incidente di percorso. Sono 5 i punti di distacco dalla vetta su cui pesano i 2 KO esterni e i troppi gol subiti in trasferta (14 in 9 gare).

