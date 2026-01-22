Il match tra Trabzonspor e Kasimpasa si disputa venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 18:00, nell’ambito del diciannovesimo turno di Super Lig. Trabzonspor, attualmente terzo in classifica, ospita la formazione di Emre. In questa pagina troverai le formazioni, le quote e i pronostici per analizzare al meglio questa sfida.

Anticipo del diciannovesimo turno di Superlig turca e il Trabzonspor terza forza del torneo è di scena in casa contro il Kasimpasa di Emre. La squadra di Tekke tiene il passo delle grandi nonostante qualche incidente di percorso. Sono 5 i punti di distacco dalla vetta su cui pesano i 2 KO esterni e i troppi gol subiti in trasferta (14 in 9 gare).. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Trabzonspor-Kasimpasa (venerdì 23 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

#SüperLig Kasimpasa-Antalyaspor 0-0 Genclerbirligi-Samsunspor 1-1 [38' Mouandilmadji (S), 60' Koita (G)] Kocaelispor-Trabzonspor 1-2 [18' Petkovic (K), 44' Felipe Augusto (T), 90+1' Muçi (T)] #calcio #football x.com