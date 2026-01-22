Tour Down Under 2026 Vine precede Narvaez ad Uraidla Buone risposte da Zana e Sobrero

Nel secondo giorno del Tour Down Under 2026, Vine ha preceduto Narvaez ad Uraidla, segnando un momento importante della gara. Risposte positive sono arrivate anche da Zana e Sobrero, mentre i ciclisti della UAE Team Emirates-XRG si sono distinti in questa fase. La tappa, partita da Norwood e conclusa a Uraidla, ha confermato l’attenzione verso i protagonisti in corsa e la varietà del percorso australiano.

Arrivo in parata per i due alfieri della UAE Team Emirates-XRG nella seconda tappa del Tour Down Under 2026 di ciclismo su strada, con partenza da Norwood ed arrivo ad Uraidla, in Australia, dopo 148.1 km: il padrone di casa australiano Jay Vine precede il compagno di squadra ecuadoregno Jhonatan Narváez e balza in vetta alla generale. A 58? dalla coppia di testa arrivano i più immediati inseguitori, regolati dall'elvetico Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), terzo: nello stesso gruppetto giungono anche gli azzurri Filippo Zana (Soudal Quick-Step), quinto, e Matteo Sobrero (Lidl Trek), ottavo. In classifica generale Vine comanda con 6? su Narvaez e 1'05" su Schmid.

