Nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Federica Torzullo, le indagini stanno focalizzando l’attenzione su un dettaglio temporale che potrebbe rivelarsi determinante per ricostruire le dinamiche dei fatti e individuare eventuali responsabilità. La conoscenza precisa degli orari e degli eventi collegati si configura come un elemento chiave per chiarire la vicenda.

Nell’inchiesta sull’ omicidio di Federica Torzullo, gli investigatori stanno concentrando l’attenzione su un elemento di tipo temporale ritenuto sempre più rilevante. L’indagato principale, Claudio Carlomagno, 44 anni, è accusato di aver ucciso la moglie all’interno dell’abitazione di famiglia a Ostia. I carabinieri del Nucleo Investigativo stanno ricostruendo con precisione i minuti che hanno preceduto e seguito il delitto e, nell’ordinanza firmata dal gip Viviana Petrocelli, emerge un particolare che riguarda la presenza di un familiare nei pressi della casa. Omicidio Federica Torzullo, nuovo dettaglio temporale sotto esame. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Torzullo, il retroscena: cosa è successo la mattina dell’omicidio

Federica Torzullo, il retroscena sul suocero: “Lì vicino la mattina dell’omicidio”Federica Torzullo, il retroscena sul suocero: “Lì vicino la mattina dell’omicidio” Un dettaglio temporale, apparentemente secondario, sta assumendo un ruolo importante nell’indagine sull’omicidio di Federica Torzullo.

Leggi anche: Sucic convince con la maglia dell’Inter ma… Il retroscena che riguarda anche la Juve: ecco cosa è successo quest’estate. La ricostruzione

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Femminicidio di Federica Torzullo, nuovo interrogatorio a Claudio Carlomagno: i misteri dall'arma al telefono; Federica Torzullo, svolta vicina: Il suo cellulare localizzato nella discarica. Trovati dei guanti neri. Cosa sappiamo; L'orrore del femminicidio di Federica. Meno assenteismo in Atac. ASCOLTA il podcast di oggi 20 gennaio; Federica Torzullo, il retroscena sul suocero: Fermo lì per 9 minuti | Libero Quotidiano.it.

Federica Torzullo, i pm contestano a Carlomagno il reato di femminicidio. Cosa rischia con la nuova leggeL'uomo è indagato anche per occultamento di cadavere. Nel frattempo le indagini vanno avanti La procura di Civitavecchia ha contestato il nuovo reato di femminicidio a Claudio Carlomagno, fermato do ... romatoday.it

Federica Torzullo in Tv, il marito confessa e ora rischia l'ergastolo. Infante: Cronaca degli eventi spaventosaLa puntata di Ore 14 del 21 gennaio 2026 è stata dedicata anche al delitto di Federica Torzullo, il marito della donna ha confessato e ora rischia l'ergastolo ... libero.it

"Il suocero fuori alla villetta di Federica...". Torzullo, il retroscena: cosa è successo la mattina dell'omicidio - facebook.com facebook