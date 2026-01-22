Tortura falso e calunnia | condannati un’ispettrice e 8 agenti per aggressioni a detenuti del carcere di Firenze

La Corte d'appello di Firenze ha condannato un’ispettrice e otto agenti della polizia penitenziaria per presunte aggressioni avvenute nel carcere di Sollicciano nel 2018 e 2020. Le imputazioni riguardano tortura, falso e calunnia, in relazione a due distinti episodi che coinvolgono un detenuto di origine marocchina e un altro italiano. La sentenza segue un procedimento con rito abbreviato.

Firenze, 22 gennaio 2026 – La Corte d'appello di Firenze ha condannato con il rito abbreviato un'ispettrice della polizia penitenziaria e otto agenti per due presunte e distinte aggressioni a un detenuto di origine marocchina e a un recluso italiano, avvenute nel 2018 e nel 2020 nel carcere fiorentino di Sollicciano: tortura, falso e calunnia i reati contestati. In primo grado l'accusa di tortura era stata derubricata in quella di lesioni ed erano caduti gli episodi di falso e calunnia. La pena più alta inflitta in appello all' ispettrice: 5 anni e 4 mesi. Per gli agenti pene da 4 anni e 4 mesi a 3 anni e 4 mesi.

Violenze nel carcere di Sollicciano, in appello riconosciuta la tortura: tra le pene più alte quella per una ispettriceLa Corte d’appello di Firenze ha confermato le condanne per otto agenti della polizia penitenziaria e un’ispettrice del carcere di Sollicciano, riconoscendo episodi di tortura e violenze.

