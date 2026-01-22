Torna Insieme per Mino in memoria del celebre artista

Torna “Insieme per Mino”, la seconda edizione dell’evento dedicato al ricordo di Mino, artista amato della musica melodica italiana. L’appuntamento si terrà il 27 gennaio al Teatro San Bruno di Reggio Calabria, in occasione del diciassettesimo anniversario della sua scomparsa. Un’occasione per ricordare la sua figura e il suo contributo alla musica italiana, con momenti di condivisione e riflessione.

Torna “Insieme per Mino”. L’evento, giunto alla seconda edizione è in programma il 27 gennaio al Teatro San Bruno di Reggio Calabria in occasione del diciassettesimo anniversario della scomparsa di uno dei più apprezzati interpreti della musica melodica italiana. Durante la serata organizzata dall’Associazione “Amici di Mino Reitano Onlus” diversi artisti proporranno i più significativi brani del cantautore di Fiumara. La conduzione dello spettacolo è affidata a Marco Mauro. All’attesa serata è annunciata la partecipazione straordinaria del noto cantautore Umberto Napolitano. Sul palco si esibiranno: Felice Pagano, Angelo Laganà, Enzo Marcianò, Angelo Mauro, Aurelio Mandica, Alessandro Barchetta, Francesco Citriniti, Katia Amedeo, Antonio Abbati, Francesco Chindemi, Anna Barbagallo e Salvatore Briganti.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Livorno celebra Lindsay Kemp: al teatro Goldoni una targa in memoria del celebre artistaLivorno rende omaggio a Lindsay Kemp, artista di rilievo internazionale.

A Palermo il raduno de "i seguaci del principe Totò": in videochiamata la nipote del celebre artistaA Palermo si terrà l'evento dedicato ai seguaci del principe della risata, Totò, giunto alla sua nona edizione.

¡El momento más comentado de la noche! ¡Hande y Kerem juntos!

Si riaccendono le luci, si torna a stare insieme. Da stasera siamo di nuovo aperti: vi aspettiamo per ricominciare le serate come piacciono a noi. via Don Luigi Sturzo 24, Fasano +39 3666427325 @5webagency #Pop84 #Fasano - facebook.com facebook

SAN CASCIANO - La sancascianese Beatrice Visibelli torna sul palco insieme al campione di pallavolo Andrea Zorzi. Dal 16 al 18 gennaio al Teatro delle Spiagge di Firenze con "La magnifica imperfezione. Giro del mondo su una palla in volo". x.com