Torna il carrozzone delle province | ecco i giochi di potere per le spartizioni
Riprende il dibattito sulle province italiane, con le diverse forze politiche pronte a confrontarsi sulle eventuali spartizioni di potere. In Friuli Venezia Giulia, la Lega si mostra determinata a rafforzare la propria presenza, puntando a ottenere il controllo di due delle quattro province nelle prossime elezioni. Un tema che riflette le dinamiche di una riforma ancora in fase di definizione e discussione.
Gongola la Lega e già sogna di guidare alle prossime elezioni due Province su quattro in Friuli Venezia Giulia. La chiusura del passaggio costituzionale con le quattro votazioni tutte con esisto positivo, del resto, alza il disco verde alla nuova introduzione delle Province sul territorio.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
