Torna da me attaccati come una zecca alla sua bestia Pedina l’ex e lo minaccia A processo donna di 51 anni fermata con bambola vodoo

Una donna di 51 anni si trova sotto processo dopo essere stata fermata con una bambola voodoo e aver minacciato il suo ex compagno. La donna, che lo aveva seguito e atteso davanti alla palestra, è accusata di pedinare e intimidire l’ex, con comportamenti che hanno sollevato preoccupazioni sulla sua condotta. L’indagine mira a chiarire i motivi di questo comportamento e le eventuali conseguenze legali.

«Torna con me, ti amo. Mi hai lasciato per un'altra, dovresti vergognarti ». Lo seguiva, lo aspettava davanti alla palestra, sotto casa. E nonostante il divieto di avvicinamento ha provato a baciarlo e a schiaffeggiarlo. Malgrado l'ordine di un giudice di non avvicinarsi a lui, ha violato il divieto per baciarlo con violenza e poi schiaffeggiarlo. Accusata di stalking, lesioni e violenza sessuale, S.M., 51 anni, è finita a processo per aver «trasformato in un infermo» la vita del suo ex compagno, un operaio di 34 anni, di origine nigeriana, assistito dall'avvocato Davide Arri. Il caso, di Asti, è ricostruito da La Stampa.

