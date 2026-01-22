Torino operaio di 25 anni muore incastrato in un macchinario per tagliare il fieno

Un grave incidente sul lavoro si è verificato a Brusasco, nel Torinese, mercoledì 21 gennaio. Un operaio di 25 anni, Andrea Cricca, ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato in un macchinario utilizzato per tagliare il fieno. L’episodio sottolinea l’importanza delle norme di sicurezza nelle aziende agricole e la necessità di prevenire tali tragedie.

Un altro tragico incidente sul lavoro. Un operaio di 25 anni, Andrea Cricca, ha perso la vita nella serata di ieri, mercoledì 21 gennaio, all'interno di un'azienda agricola di Brusasco, nel Torinese. Il giovane, residente a Monteu da Po, è rimasto incastrato in un macchinario utilizzato per sminuzzare il fieno. A rinvenire il corpo senza vita del 25enne sono stati i colleghi, quando ormai non c'era più nulla da fare. Il malore della madre del 25enne. Sul posto è poi intervenuto il personale del 118 di Azienda Zero per prestare soccorso alla madre del 25enne, colta da un malore. Spetterà ora ai carabinieri della compagnia di Chivasso e agli ispettori dello Spresal dell'Asl To4 ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

