Torino operaio di 25 anni Andrea Cricca muore incastrato in un macchinario per sminuzzare il fieno i colleghi lo trovano senza vita - VIDEO

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato a Brusasco, dove Andrea Cricca, 25 anni, ha perso la vita dopo essersi incastrato in un macchinario per sminuzzare il fieno. I colleghi lo hanno trovato senza vita, evidenziando la gravità di un episodio che sottolinea l’importanza delle norme di sicurezza nel settore agricolo. La vicenda solleva ancora una volta il tema della tutela dei lavoratori e della prevenzione in ambito lavorativo.

