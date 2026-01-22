Torino incastrato in un macchinario | 25enne muore sul lavoro in azienda agricola

Il 21 gennaio, intorno alle 19, si è verificato un grave incidente sul lavoro in un’azienda agricola a Brusasco, in provincia di Torino. Un giovane di 25 anni ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato in un macchinario. L’evento ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale e sottolinea l’importanza delle misure di sicurezza sul lavoro.

Incidente mortale sul lavoro ieri 21 gennaio intorno alle 19 in un'azienda agricola a Brusasco, in provincia di Torino. Un giovane di 25 anni ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato in un macchinario. Il 118 di Azienda Zero è intervenuto, ma non c'è stato nulla da fare. Soccorsa anche la madre del giovane, colta da un malore. Indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.

