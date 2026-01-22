Torino Esselunga contro una donna che ruba sei prodotti ed esegue un risarcimento da 120 euro | Dacci più soldi

A Torino, Esselunga ha avviato una richiesta di risarcimento di 120 euro a una donna sorpresa a tentare di rubare sei prodotti. L’azienda ha dichiarato di voler ottenere un importo superiore al valore dei beni recuperati, che sono stati prontamente rimessi in vendita. La vicenda evidenzia le misure adottate dai supermercati per contrastare i furti e tutelare il proprio patrimonio.

“Vogliamo da te più soldi del valore dei prodotti che hai provato a rubarci e abbiamo subito rimesso in vendita”. In sintesi, suona così la richiesta avanzata oggi, 22 gennaio, al tribunale di Torino, dai vertici della catena di supermercati Esselunga nei confronti di una 30enne che, il 23.🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Incidente per una pozzanghera, donna ferita chiede risarcimento da 42mila euro Ruba e beve alcolici nella corsia dell'Esselunga, poi dà di matto: urla, calci alle porte e sassi contro i poliziottiUn giovane di origini sudanesi ha causato disordini presso un supermercato Esselunga di viale Palmiro Togliatti, a Roma. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Esselunga apre a Everli: la spesa online diventa un ecosistema; Prova a rubare diverse bottiglie di alcolici all'Esselunga ma finisce in manette; Paura all'Esselunga: ruba alcolici e prende a calci le porte, clienti in fuga; Accordo Esselunga-Everli per la spesa online. Torino, così non va: una figuraccia contro il Milan potrebbe costare il posto a BaroniIl Torino non è riuscito ancora una volta ad approcciare bene una partita contro una squadra sulla carta inferiore come il Lecce e alla fine ha perso nuovamente, questa volta con il risultato di 2-1. tuttomercatoweb.com Lunedì 12 gennaio, alle 18.30, al Teatro Studio Melato, Via Rivoli 6, nell'ambito del progetto "Prendersi cura" ideato dal Salone Internazionale del Libro di Torino in collaborazione con Esselunga, Massimo Gramellini, in dialogo con Annalena Benini, giornalist - facebook.com facebook Vandali in azione fuori dall'Esselunga di Moncalieri: bici rovinate x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.