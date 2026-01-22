Tor Bella Monaca recuperati due alloggi occupati Una persona è stata denunciata

Il 21 gennaio, a Tor Bella Monaca, la polizia locale ha recuperato due alloggi popolari occupati illegalmente. L’intervento si inserisce nelle attività del Comune di Roma volte a ristabilire la legalità e il rispetto delle proprietà pubbliche. Durante l’operazione, una persona è stata denunciata. Questi interventi mirano a migliorare la gestione del patrimonio abitativo e garantire spazi sicuri per i residenti.

Il Comune di Roma recupera il possesso di due alloggi popolari. Il 21 gennaio la polizia locale ha effettuato un doppio intervento a Tor Bella Monaca. L'azione da parte del Gssu, il gruppo sicurezza sociale urbana, supportato dal VI Gruppo Torri, ha interessato due alloggi in largo Ferruccio.

