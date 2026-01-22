Durante l'ultima puntata di Cose Scomode, Luca Toni ha commentato la gestione di Allegri, sottolineando come l’allenatore abbia riconosciuto le caratteristiche della sua squadra. Secondo l’ex calciatore, questa consapevolezza potrebbe influenzare le scelte tattiche e i risultati futuri. Un’analisi che offre uno sguardo interessante sulla strategia adottata dal tecnico.

Durante l'ultima puntata del podcast Cose Scomode, l'ex calciatore della Juventus Luca Toni ha speso alcune parole sul modo di Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, di preparare le partite della sua squadra. Toni ha voluto soffermarsi sui difensori, dicendo che Allegri è riuscito a capire le caratteristiche della sua squadra. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. Le parole di Luca Toni: “Secondo me Allegri ha visto quali sono le caratteristiche della sua squadra. Ad esempio ha 3 difensori centrali che non li puoi lasciare troppo 1 contro 1 con gli altri attaccanti, quindi ha capito che è meglio che i difensori stiano un po’ più vicini ai centrocampisti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Tomaselli ha dubbi: "Allegri dice che la sua squadra deve migliorare, ma ci sono i margini per farlo?"Nel suo articolo per il 'Corriere della Sera', Paolo Tomaselli analizza il momento del Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Milan, Allegri: "Cambiare qualcosa nella formazione? Vediamo, le caratteristiche per altri moduli ci sono…"Al termine di Fiorentina-Milan, Massimiliano Allegri ha commentato la possibilità di apportare modifiche alla formazione, sottolineando che le caratteristiche per altri moduli sono presenti nel gruppo.

