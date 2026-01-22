Toni Bou 38 titoli mondiali e ancora fame di vittorie | gli obiettivi e i segreti del re del trial

Toni Bou, con 38 titoli mondiali, si conferma il protagonista indiscusso del trial. A 38 anni, il campione spagnolo condivide con Gazzetta Motori i segreti di una carriera lunga e ricca di successi, spiegando cosa significa mantenere alta la motivazione e l’affidabilità nel tempo. Un percorso di successi che testimonia dedizione e costanza, elementi fondamentali per restare ai vertici di uno sport così competitivo.

Trentotto titoli mondiali non sono un record, sono un dominio. Ai Fim Awards 2025, Toni Bou racconta ai microfoni di Gazzetta Motori cosa significa vincere per diciannove anni consecutivi, portando a casa due titoli a stagione come se fosse la cosa più naturale del mondo. E invece naturale non lo è affatto, perché il talento, quello vero, arriva da bambino, ma da solo non basta. Servono lavoro, dedizione totale, allenamento quotidiano e una capacità rara: non smettere mai di cercare nuovi stimoli. Lo spagnolo, portacolori del team Repsol Honda Hrc, lo dice con semplicità, quasi con pudore, ma dietro quei successi c’è una carriera costruita giorno dopo giorno, senza mai dare nulla per scontato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

