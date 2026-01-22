A Tolentino, in contrada Cisterna, due rottweiler hanno impedito un tentativo di furto, mettendo in fuga i ladri. Il proprietario ha riferito di aver sentito le urla dei cani durante l’evento. L’intervento dei cani ha contribuito a garantire la sicurezza della zona, evidenziando il ruolo di protezione degli animali domestici in situazioni di emergenza.

TOLENTINO - Due rottweiler attaccano i ladri e li mettono in fuga. Momenti di grande tensione nella periferia di Tolentino, dove i cani hanno sventato un furto. L’episodio è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 3, in contrada Cisterna. Due ladri hanno preso di mira un’abitazione. Approfittando del buio e del silenzio notturno, si sono avvicinati alla casa con l’intenzione di introdursi all’interno, convinti di non essere notati. Non hanno però fatto i conti con la presenza dei rottweiler. La ricostruzione «I ladri – racconta il proprietario della casa – hanno scavalcato la recinzione dal retro dell’abitazione, nell’unica area non illuminata. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Tolentino, tentano un furto in casa in contrada Cisterna: due rottweiler si lanciano contro i ladri. Il proprietario: «Ho sentito le grida»

Leggi anche: Acilia, il proprietario di casa muore e gli “sciacalli” tentano il furto

Leggi anche: Paura per Sterling: ladri mascherati tentano un furto in casa mentre è con la moglie e i figli

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Tolentino, tentano un furto in casa in contrada Cisterna: due rottweiler si lanciano contro i ladri. Il proprietario: Ho sentito le grida.

Tolentino, tentano un furto in casa in contrada Cisterna: due rottweiler si lanciano contro i ladri. Il proprietario: «Ho sentito le grida»TOLENTINO - Due rottweiler attaccano i ladri e li mettono in fuga. Momenti di grande tensione nella periferia di Tolentino, dove i cani hanno sventato ... msn.com

Ladri scatenati, inseguita un’auto sospettaAlmeno quattro colpi tentati tra Tolentino, Caldarola e Belforte. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha messo in fuga i banditi ... msn.com

Lunedì 26 gennaio 2026 Ore 15.00 Ufficio Coldiretti, c.da Pace SNC, Tolentino (MC) Seminario AGRICOLTURA INTEGRATA: quando la sostenibilità diventa reddito Durante il seminario parleremo di strategie, buone pratiche e opportunità reali per r - facebook.com facebook