Daria Rae, nota anche come Sonya Deville in WWE, ha recentemente annunciato la durata del suo contratto con la TNA. La wrestler, ora parte del roster della promotion, ha condiviso dettagli importanti sul suo impegno contrattuale, offrendo ai fan una chiara panoramica sul suo futuro nel mondo del wrestling. Questa informazione rappresenta un passo significativo nella sua carriera e nel percorso all’interno della TNA.

La nuova star della TNA Daria Rae, ex Sonya Deville in WWE, ha rivelato la durata del suo contratto con la TNA. Rae ha debuttato nella promotion nel suo primo show “Impact” su AMC, che si è svolto lo scorso 15 gennaio, e nello show è stato rivelato che ora è la nuova Direttrice delle Operazioni. Nella sua recente intervista con ” Busted Open “, ha dichiarato al membro della WWE Hall of Fame Bully Ray di aver firmato un contratto di sei mesi con la promotion, ma di essere fiduciosa che potrebbe essere esteso per un periodo più lungo. La stessa Rae ha dichiarato: “ Quindi, ho firmato un contratto di sei mesi, ho intenzione di portarlo a termine. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - TNA: Rivelata durata contratto di Sonya Deville

TNA: L’ex WWE Sonya Deville debutta come nuova figura autoritaria e annuncia la firma di Cora JadeDurante la prima trasmissione di iMPACT Live su AMC, sono state annunciate importanti novità nel roster.

