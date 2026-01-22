L’Inter potrebbe dover affrontare un cambio di roster, dopo le recenti delusioni in Champions League. Thuram, che ha avuto una prestazione sottotono contro l’Arsenal, potrebbe lasciare la squadra in estate. La dirigenza avrebbe già individuato il possibile sostituto, aprendo così a un nuovo capitolo per il club. La situazione si inserisce in un contesto di critiche e incertezze, che richiedono scelte strategiche per il futuro.

Il francese ha deluso contro l’Arsenal e potrebbe essere sacrificato in estate dalla dirigenza, che avrebbe già individuato il sostituto L’Inter è finita nella bufera o comunque al centro delle critiche per l’ennesima sconfitta in Champions League, addirittura la terza consecutiva dopo quelle con Atletico e Liverpool. Ed è la prima volta nella storia dei nerazzurri che accade qualcosa del genere. A passare a San Siro stavolta è stato l’Arsenal di Arteta, che ha dimostrato di essere semplicemente più forte, forse la miglior squadra in assoluto in questo momento. Gli attaccanti di Chivu faticano soprattutto nei big match, quando il livello si alza un po’ di più. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Thuram via dall’Inter, annuncio improvviso: l’erede è già deciso

Thuram PARLA dell'infortunio: Sono pronto per la sfilata #Shorts

Argomenti discussi: Thuram punito dal Giudice Sportivo: il motivo dell'ammenda all'attaccante dell'Inter; Inter, Chivu allo scoperto su caso Thuram poi rompe i fili con la squadra del Triplete; Thuram: Vi spiego perché sorrido sempre! E Barella mi sorprende ogni giorno con…; Pagelle Inter, tutti i voti dopo la sconfitta con l'Arsenal: Thuram non all'altezza, Sommer non è quello di un anno fa.

Dalla padella alla brace, annuncio e mazzata Thuram all’InterThuram: le ultime sull'attaccante francese spaventano l'Inter all'indomani del ko con l'Arsenal: Ci mette 6 mesi ... calciomercato.it

Inter, Chivu allo scoperto su caso Thuram poi rompe i fili con la squadra del TripleteIl tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, analizza l'Arsenal per la gara di domani sera in Champions poi svela le condizioni fisiche di Lautaro, Calhanoglu e Thuram in conferenza stampa. sport.virgilio.it

«Gigante Coulibaly». Il giovane attaccante dell’Inter entra dalla panchina e cambia subito il ritmo della partita: prima sfiora il gol con un colpo di testa preciso, poi trova la rete che decide tutto. Dall’altra parte, Thuram non riesce mai a incidere e resta il più in dif - facebook.com facebook

#Thuram praticamente non è mai rientrato dall'infortunio. Lento, fuori fuoco, a tratti dannoso e avulso dal gioco. Oggi si è visto solo nel gol annullato #Inter #SerieA x.com