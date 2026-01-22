Nel match di Champions League, Thuram ha offerto una prestazione significativa, attirando l’attenzione dei principali quotidiani sportivi. I voti attribuiti evidenziano il suo ruolo crescente nel sistema tattico della Juventus, grazie a un’azione personale decisiva. La sua presenza si conferma come elemento fondamentale per la squadra, sottolineando l’importanza del centrocampista francese nel percorso europeo dei bianconeri.

Thuram show: i giornali celebrano il centrocampista francese, decisivo con un’azione personale e sempre più centrale nel progetto tattico bianconero. La vittoria fondamentale della Juventus porta una firma indelebile e prepotente, quella di Thuram, autore di una prestazione monumentale che ha messo d’accordo tutta la critica sportiva italiana. I principali quotidiani nazionali celebrano oggi la definitiva trasformazione del centrocampista, diventato sotto la sapiente guida di Spalletti un’arma letale capace di spaccare le partite in due. Per La Gazzetta dello Sport, il francese merita un 8 pieno in pagella, voto che sancisce lo status di migliore in campo assoluto: la “Rosea” descrive la sua prova come una sinfonia di potenza fisica, sottolineando come, quando parte palla al piede, diventi semplicemente inarrestabile per le difese avversarie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Thuram show nel match di Champions League: i principali quotidiani sportivi lo esaltano. I voti

Thuram, l'uomo Champions: La Juve sa soffrire, vogliamo andare lontanoIl francese dopo la vittoria sul Benfica di Mourinho: Spalletti? Avere un allenatore che dà questa energia... ... msn.com

Inter, l’infortunio di Thuram è grave: Chivu perde il suo attaccante nel mese decisivo, ecco quali partite salteràL’ottimismo fatto trapelare da Marcus Thuram dopo la vittoria a San Siro contro lo Slavia Praga è stato brutalmente smentito dall’esito degli esami: l’attaccante dell’Inter ha accusato un risentimento ... ilfattoquotidiano.it

SPALLETTI SHOW NELLA RIPRESA DI JUVE-BENFICA Dopo un battibecco con un tifoso, il tecnico bianconero esulta e lo manda a quel paese dopo il vantaggio di Thuram Dopo il raddoppio di McKennie, invece, Spalletti schiaffeggia Openda prim - facebook.com facebook

Juventus, Spalletti chiarisce la domanda a Thuram: "Il mio calcio ti piace Basta così" #SkySport #SkyUCL x.com