Khéphren Thuram, protagonista nel successo europeo della Juventus contro il Benfica, ha commentato l'incontro ai microfoni di Prime Video. Con un focus sulla partita, Thuram ha sottolineato l'importanza del risultato, evidenziando che per lui conta solo la vittoria. Le sue parole riflettono la determinazione e l'impegno del giocatore nel perseguire obiettivi di squadra, sottolineando il valore di un successo che rafforza la posizione della Juventus in Champions League.

Protagonista nel successo europeo della Juventus contro il Benfica, Khéphren Thuram ha parlato a caldo ai microfoni di Prime Video. Il centrocampista bianconero ridimensiona il peso del gol e rimette il focus sul risultato. “Non lo so, provo sempre a dare il meglio per aiutare la squadra. Oggi ho fatto gol, è chiaro che quando segni ti senti un po’ meglio, ma abbiamo vinto ed è la cosa più importante”, le sue parole subito dopo il match. Thuram ha poi analizzato il momento di difficoltà vissuto prima della rete decisiva: “Quando siamo rientrati nel secondo tempo è stato complicato. Contro squadre così c’è sempre una fase difficile. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Thuram decisivo: “Conta solo la vittoria”

