The Paper | cosa sappiamo sullo spin-off di The Office con Sabrina Impacciatore in arrivo su Sky

The Paper, nuovo spin-off di The Office, sarà disponibile dal 26 gennaio su Sky e in streaming su NOW. Con Sabrina Impacciatore nel cast, la serie amplia l’universo originale offrendo un’ulteriore prospettiva sulle dinamiche lavorative. La produzione si rivolge a chi ha apprezzato la serie originale e desidera approfondire nuovi aspetti del mondo lavorativo, mantenendo uno stile riconoscibile e fedele all’originale.

The Paper, lo spin-off di The Office con Sabrina Impacciatore, arriva il 26 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Dagli autori della stessa serie di successo con Steve Carrell, questo nuovo titolo ritorna con il suo linguaggio mockumentary, ma in una sede diversa e introducendo nuovi personaggi. The Paper, già rinnovata per una seconda stagione, riprende l'universo di The Office, conservando lo spirito irriverente e lo stile di ripresa che l'hanno resa una delle serie comedy più amate di sempre.

