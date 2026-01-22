The Beauty | quando escono tutti gli episodi il calendario completo

“The Beauty” è la nuova serie thriller di Ryan Murphy, disponibile su Disney+ dal 22 gennaio. Basata sulla serie a fumetti di Haun e Jason A., la serie esplora temi complessi in un contesto avvincente. Tutti gli episodi saranno disponibili in un’unica soluzione, permettendo agli spettatori di seguire la narrazione senza interruzioni. Il calendario completo delle uscite e le date di pubblicazione sono consultabili per pianificare la visione.

"The Beauty" è la nuova serie thriller di Ryan Murphy, su Disney+ dal 22 gennaio, ispirata alla serie a fumetti scritta da Haun e Jason A. Hurley. "Cosa saresti disposto a sacrificare per la perfezione?", è questa la domanda a cui cerca di trovare una risposta la serie che, con un cast stellare.

