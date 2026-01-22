The Beauty è il Ryan Murphy più estremo | affascinante respingente impossibile da ignorare

The Beauty è una serie del 2026 ideata da Ryan Murphy, che combina elementi di body horror, thriller e satira. La storia ruota attorno a una sostanza misteriosa, capace di trasformare il corpo umano, diffusa tramite un trattamento sperimentale e diventata un virus. Con un cast di attori noti e una narrazione intensa, la serie esplora le conseguenze di una perfezione fisica raggiungibile a ogni costo, in un racconto che sfida i limiti dell’immaginabile.

La serie: The Beauty (2026) Titolo originale: The Beauty Ideatore: Ryan Murphy, Matthew Hodgson Regia: Michael Uppendahl, Alexis Martin Woodall, vari Sceneggiatura: Ryan Murphy, Matthew Hodgson, vari Genere: Body horror, Thriller, Satira Cast: Evan Peters, Rebecca Hall, Ashton Kutcher, Anthony Ramos, Jeremy Pope, Isabella Rossellini, Bella Hadid Durata: 11 episodi (24-50 minuti) Dove l'abbiamo visto: Disney+ Trama: Una misteriosa sostanza capace di rendere le persone fisicamente perfette si diffonde prima come trattamento sperimentale e poi come virus sessualmente trasmissibile. Mentre i contagiati attraversano una fase di trasformazione estrema, il corpo inizia a collassare in modo violento e imprevedibile.

