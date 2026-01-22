La Polizia locale di Milano ha notificato la chiusura della sala cinematografica

Milano, 22 gennaio 2026 – Gli agenti della Polizia locale di Milano hanno chiuso, oggi 22 gennaio 2026, la sala cinematografica de “Il Cinemino” di via Seneca. I sigilli sarebbero scattati per una possibile violazione nel rilascio delle tessere senza rispettare le regole delle associazioni culturali. Secondo quanto si è appreso, l'inchiesta partita da un esposto dei condomini dello stabile ha evidenziato il rilascio di tessere in tempi inferiori alle 24 ore previste. Il castello dimenticato di Pomerio, nessuno lo vuole e va all’asta per la quarta volta. Per comprarlo? “Bastano” 1,5 milioni di euro Per accedere alle sala è necessario infatti essere tesserati come soci Seiseneca, l'associazione che gestisce la programmazione de Il Cinemino, almeno un giorno prima rispetto alla data della proiezione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tessere non a norma: scattano i sigilli per "Il Cinemino" di Milano. Rimane aperto il bar

Leggi anche: Padova sotto choc: rissa a sprangate tra marocchini. E scattano i sigilli per un bar diventato ring per stranieri

Leggi anche: Anche un'aggressione col machete, scattano i sigilli del questore: "Bar teatro di disordini e ritrovo di pregiudicati"

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Notizie dalla Giunta; Carburanti agevolati: addio alle tessere, si passa al digitale; Referendum Costituzionale Confermativo dei giorni 22 e 23 marzo 2026; Carta d'identità, durata illimitata per gli over 70: cosa cambia.

Tessere non a norma, Polizia locale chiude 'Il Cinemino' a MilanoGli agenti della Polizia locale di Milano hanno chiuso la sala cinematografica de Il Cinemino di via Seneca per violazione nel rilascio delle tessere senza rispettare le regole delle associazioni cult ... ansa.it

Carburanti agevolati: addio alle tessere, si passa al digitaleGli smartphone andranno a sostituire i microchip, ormai obsoleti e costosi, ci sarà una nuova governance e saranno inasprite le sanzioni per i furbetti ... triesteprima.it

La normativa che rivoluziona il sistema della benzina agevolata in Friuli Venezia Giulia è stata approvata dal Consiglio regionale. l testo prevede il passaggio a un sistema totalmente digitale, basato su app e smartphone. Le vecchie tessere potranno essere u - facebook.com facebook