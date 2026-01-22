La terza categoria aretina di San Leolino si presenta come un percorso di formazione e sviluppo. In questa stagione, la squadra affronta sfide notevoli, con ostacoli prevedibili, ma anche segnali di progresso e risposte positive. Un’esperienza di apprendistato che contribuisce alla crescita tecnica e umana dei giovani calciatori, in un contesto di continua evoluzione e impegno.

Arezzo, 26 gennaio 2026 – Un campionato di crescita, fatto di ostacoli prevedibili ma anche di risposte incoraggianti. È questo il bilancio della prima parte di stagione del San Leolino di Bucine, impegnato nel girone aretino di Terza Categoria, dove la formazione del piccolo borgo del comune di Bucine occupa attualmente il nono posto in classifica con 12 punti conquistati in 13 gare. Il cammino fin qui racconta di una squadra che sta affrontando con realismo il salto di categoria. I numeri parlano di 3 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte, un rendimento in linea con le aspettative della società a inizio stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Terza categoria aretina. San Leolino. Una stagione di apprendistato

