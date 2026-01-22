Terremoto Italia la scossa poco fa Molte persone in strada

Un terremoto si è verificato recentemente nel Messinese, causando spavento tra la popolazione e spostamenti nelle strade. La scossa ha contribuito a un quadro di instabilità sismica in Sicilia, richiedendo attenzione e precauzioni da parte dei residenti e delle autorità locali. Restare informati e seguire le indicazioni ufficiali è fondamentale per garantire la sicurezza in questa situazione.

La terra torna a tremare nel Messinese, aggiungendo un nuovo tassello a un mosaico di instabilità che sta interessando l'isola in queste ore. Alle 19:34, i sismografi hanno rilevato una scossa di magnitudo 2.9 con epicentro individuato nel territorio di Alcara Li Fusi. Il movimento tellurico si è originato a una profondità di circa 8,5 chilometri, una distanza dalla superficie che ha reso il fenomeno chiaramente percepibile dalla popolazione locale. Nonostante l'intensità moderata, il tremore ha scosso i piani alti delle abitazioni, spingendo molti residenti a riversarsi in strada o a monitorare con apprensione i canali ufficiali di informazione.

