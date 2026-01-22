Terrasanta 1902 Mostra da sabato al Palazzo di vetro

La mostra “Terrasanta 1902. Pellegrinaggio per immagini” sarà visibile da sabato al Palazzo di Vetro della Fondazione Giuseppe Lazzareschi a Porcari. Dopo il successo a Lucca, l’esposizione propone fotografie storiche dedicate al viaggio nella Terra Santa, offrendo un’occasione per conoscere aspetti culturali e spirituali di quel periodo. L’inaugurazione è prevista alle 17 di sabato.

La mostra " Terrasanta 1902. Pellegrinaggio per immagini " fa tappa a Porcari. Il Palazzo di Vetro della Fondazione Giuseppe Lazzareschi accoglierà l'esposizione - dopo il grande successo di pubblico nella chiesa di San Cristoforo a Lucca - che sarà inaugurata sabato alle 17. L'esposizione resterà aperta con ingresso libero fino al 7 marzo ed è curata da Alessandro Bedini e Carla Sodini. In esposizione le riproduzioni in grande formato di una selezione della più vasta collezione di immagini della Terra Santa appartenuta al padre francescano Agostino Molini, collezione che, nella sua interezza (103 immagini), sarà resa fruibile al pubblico su un touch-screen.

