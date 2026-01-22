Ternana Zan Majer | Voglio rimettermi in gioco ed aiutare i giovani Annunciato il nuovo addetto stampa

La Ternana ha annunciato l’ingaggio di Zan Majer come nuovo addetto stampa, portando in società un’esperienza significativa. Il centrocampista, recentemente trasferitosi dal Mantova, ha dichiarato di voler rimettersi in gioco e contribuire allo sviluppo dei giovani. Questa nomina mira a rafforzare il team con professionalità e competenza, in un momento di crescita e consolidamento per i rossoverdi sotto la guida di Fabio Liverani.

Un nuovo innesto di esperienza per la Ternana di Fabio Liverani. Il centrocampista Zan Majer è stato acquistato ad inizio settimana dal Mantova. Il classe 1992 è stato prelevato a titolo temporaneo – fino al termine della stagione – ed eventuale riscatto obbligatorio in caso di promozione.

