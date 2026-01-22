Tennis termina contro Djokovic l' avventura agli Australian Open di Francesco Maestrelli
Francesco Maestrelli si ferma al secondo turno degli Australian Open, sconfitti da Novak Djokovic con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-2. Dopo oltre due ore di gioco, il tennista pisano ha mostrato determinazione e spirito combattivo, chiudendo la partita con onore. Un’esperienza importante che conferma il suo potenziale nel circuito internazionale.
Finisce al secondo turno degli Australian Open il sogno di Francesco Maestrelli. Il tennista pisano sbatte contro il muro di Novak Djokovic (6-36-26-2) ma esce dal campo a testa alta, dopo aver giocato un match di oltre due ore con coraggio, senza paura.
Francesco Maestrelli, da Pisa a Novak Djokovic agli Australian OpenFrancesco Maestrelli, tennista italiano proveniente da Pisa, ha raggiunto il secondo turno agli Australian Open 2026.
Francesco Maestrelli vince la partita della vita agli Australian Open: ora può sfidare DjokovicFrancesco Maestrelli ha ottenuto una storica qualificazione agli Australian Open, il suo primo torneo del Grande Slam.
