Telesina scattano i cantieri tra Caserta e Benevento | rallentamenti e limiti fino alla primavera

Sono iniziati oggi i lavori di rifacimento della pavimentazione sulla strada statale 372 Telesina, un importante collegamento tra Caserta e Benevento. I cantieri, attivi fino alla prossima primavera, potrebbero causare rallentamenti e limiti alla circolazione. È consigliabile pianificare gli spostamenti e verificare eventuali aggiornamenti sullo stato del traffico durante il periodo di intervento.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono partiti questa mattina, giovedì 22 gennaio, i lavori di nuova pavimentazione lungo la strada statale 372 "Telesina", uno degli assi viari più importanti tra le province di Caserta e Benevento. L'intervento interessa il territorio comunale di Dragoni, nel Casertano, in corrispondenza del chilometro 19,000, dove è già attivo il senso unico alternato. Le attività, come comunicato da Anas, proseguiranno nei prossimi mesi e si estenderanno progressivamente su diversi tratti della SS372 Telesina, coinvolgendo entrambi i territori provinciali. Il cronoprogramma prevede l'avanzamento dei cantieri fino alla prossima primavera, con sospensione delle lavorazioni nei giorni di sabato e domenica.

