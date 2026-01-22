Telecamere ai tornelli control room curve da 10mila posti | la stretta del Viminale sugli stadi

Il Viminale introduce nuove normative per la sicurezza negli stadi, prevedendo l’installazione di telecamere ai tornelli in grado di identificare i visitatori all’ingresso. La misura riguarda anche le control room e le strutture con curve da 10.000 posti, con l’obiettivo di migliorare la sorveglianza e garantire un ambiente più sicuro. Queste regole rappresentano un passo importante verso una gestione più efficace degli eventi sportivi.

Stadi, si cambia. Arriva la stretta del Viminale. E le regole sono chiare. Telecamere per ogni tornello in grado di riprendere il viso degli spettatori al momento dell'ingresso. Control room, cioè impianti televisivi a circuito chiuso per l'osservazione della zona spettatori e dell'area di servizio annessa allo stadio. E curve con non più di diecimila posti, ciascuna con annesso un posto di pronto soccorso e sistemi che impediranno i contatti tra i tifosi delle due squadre. Regole che puntano su sicurezza e dall'accessibilità in vista degli Europei del 2032. Cinque gli impianti che dovranno essere individuati entro ottobre di quest'anno per ospitare la competizione sui 10 candidati, chiamati ora a rispettare i criteri stabiliti da un decreto del ministero dell'Interno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Stadi, stretta del Viminale: telecamere ai tornelli e curve da diecimila posti

Stadi, stretta del Viminale: telecamere ai tornelli e curve da diecimila posti. Tutte le novità nel decreto ministeriale

