Teheran | Le proteste sono state completamente represse Ecco qual è la reale situazione in Iran

Da oltre 300 ore, l’Iran vive un blackout di internet che ha isolato quasi 90 milioni di persone. Le proteste sono state dichiarate completamente represse, ma la reale situazione nel paese rimane complessa. In questo contesto di comunicazione limitata, è importante analizzare i fatti con obiettività e attenzione, per comprendere meglio le dinamiche sociali e politiche in atto.

Da oltre 300 ore l'Iran è sottoposto a un blocco nazionale di internet. Circa 90 milioni di persone vivono in una condizione di isolamento quasi totale, senza la possibilità di comunicare con l'esterno. Solo pochi riescono a superare questa barriera digitale e a far arrivare ai media.🔗 Leggi su Today.it Iran, media di opposizione: “12mila morti nelle proteste”. Teheran: “Le vittime sono 2mila”. Berlino: “Sono gli ultimi giorni del regime”Le stime sulle vittime delle recenti proteste in Iran variano significativamente, con i media di opposizione che parlano di circa 12. Iran, proteste represse nel sangue. Trump valuta l’attaccoLe recenti proteste in Iran hanno portato a una difficile repressione, con un alto numero di vittime. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Proteste in Iran, auto rovesciate e fiamme davanti alla stazione di polizia ad Azna Argomenti discussi: Proteste in Iran, parla un manifestante: Non vogliamo interventi esterni, ci libereremo da soli; Le proteste in Iran si sono fermate; Per l'Iran i giorni più neri: migliaia di morti nelle proteste e incognite come macigni sul suo futuro; Iran, dalla protesta al massacro. Tutti i rischi dell’opzione militare. Le proteste in Iran si sono fermateDopo giorni di brutale repressione del regime e migliaia di morti, a Teheran e nelle principali città non ci sono stati cortei ... ilpost.it Proteste Iran, Pahlavi: Posso garantire transizione. Usa: Stop a 800 esecuzioniLeggi su Sky TG24 l'articolo Proteste Iran, Pahlavi: 'Posso garantire transizione'. Usa: 'Stop a 200 esecuzioni'. LIVE ... tg24.sky.it “Basta con questa infantilizzazione delle proteste di Teheran: continuare a parlare di ragazze e ragazzi di belle speranze è parte di una narrazione che vuol togliere auto-determinazione alla popolazione iraniana”, dice Riccardo Noury di Amnesty Leggi l'inter - facebook.com facebook “Basta con questa infantilizzazione delle proteste di Teheran: continuare a parlare di ragazze e ragazzi di belle speranze è parte di una narrazione che vuol togliere auto-determinazione alla popolazione iraniana”, dice @RiccardoNoury di Amnesty x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.