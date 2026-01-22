Teatro | morto Cesare Molinari grande storico dello spettacolo Insegnò a Firenze

È scomparso Cesare Molinari, rinomato storico dello spettacolo e insegnante a Firenze. Tra il 1984 e il 1993, ha ricoperto il ruolo di presidente dell'Istituto internazionale per la ricerca teatrale, contribuendo significativamente allo studio e alla promozione del teatro. Dal 1998 al 2001, è stato presidente dell’European Science Foundation Network di iconografia teatrale, lasciando un'importante eredità nel campo degli studi teatrali.

Nato a Venezia, formatosi alla Scuola Normale Superiore di Pisa, Molinari ha insegnato dapprima nelle Università di Pisa, Parma, Urbino e infine, dal 1977, nell’Università di Firenze, dove negli anni Novanta ha diretto a più riprese il dipartimento di Storia delle arti e dello spettacolo. Ha anche insegnato come professore invitato presso l’Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle e negli Atenei di Toronto e Santiago del Cile. Dal 1984 al 1993 è stato presidente dell’Istituto internazionale per la ricerca teatrale, mentre dal 1998 al 2001 è stato presidente dell’European science foundation network di iconografia teatrale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

