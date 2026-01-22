Teatro Comunale Un Idomeneo metafisico inaugura la stagione

Il Teatro Comunale di Bologna inaugura la stagione lirica con una rappresentazione di Idomeneo, inserita nel percorso ‘Verso Itaca’. Questa tappa, prevista per il 24 gennaio alle ore 18 e replicata fino al 1 febbraio, segna il ritorno nella storica sede di piazza Verdi. Un momento di riflessione e rinascita artistica che apre ufficialmente il nuovo cartellone, nel segno della continuità e della tradizione musicale.

Nel lungo percorso 'Verso Itaca', per usare il titolo scelto della sovrintendete Elisabetta Riva e dal direttore artistico Pierangelo Conte per raccontare il viaggio che porterà il Teatro Comunale di Bologna nuovamente nella sua casa storica di piazza Verdi, la tappa del 24 gennaio (ore 18, poi repliche fino al 1 febbraio) coincide con l'apertura della stagione lirica. Inaugurazione importante al Comunale Nouveau, (repliche il 27, 29 e 1 febbraio) affidata alla messa in scena di Idomeneo di Wolfgang Amadeus Mozart, con la direzione di Roberto Abbado e la regia di Mariano Bauduin. Un allestimento, quello proposto a Bologna, ispirato alla pittura di De Chirico e Savinio, alla straordinaria stagione della metafisica italiana, reinterpretando il mito classico attraverso le lente deformante di questa corrente artistica, che, pur nella sua modernità, amplifica le figure coinvolte in questa vicenda tragica, esaltando il loro essere al di là tempo.

