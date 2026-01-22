Se un immobile non è accatastato come casolare, l’Imu rimane dovuta, anche se l’edificio appare fatiscente. La Corte tributaria di Perugia ha confermato che senza l’annotazione di ruralità, l’esenzione dall’imposta non si applica. Questa decisione evidenzia l’importanza di rispettare le normative catastali per evitare obblighi fiscali aggiuntivi.

L'immobile non è accatastato come casolare e, quindi, bisogna pagare l'Imu. La Corte tributaria di Perugia ha respinto il ricorso di una società, proprietaria di un immobile nella campagna di Corciano perché "senza l'annotazione di ruralità non c'è l'esenzione".La società aveva impugnato l'avviso.

Leggi anche: Famiglia nel bosco, il progetto per la casa: così da rudere diventerebbe una villetta (esentata dall'Imu)

Tasse, il rudere non è accatastato come fatiscente: c'è l'Imu da pagare.

