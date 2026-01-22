Tassa sui rifiuti a Napoli scadenza prorogata di 2 mesi | saldo entro il 16 aprile 2026

Il Comune di Napoli ha prorogato di due mesi la scadenza per il pagamento del saldo Tari 2025, che ora dovrà essere versato entro il 16 aprile 2026. La decisione è stata adottata a seguito dell’aggiornamento del software di gestione dei contribuenti, per garantire un processo più efficiente e preciso. Questa proroga offre ai cittadini più tempo per adempiere ai propri obblighi fiscali relativi alla tassa sui rifiuti.

