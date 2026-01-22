Tariffa rifiuti riconfermato il sostegno anche ai lavoratori in cassa integrazione o ad orario ridotto

La sindaca Franca Foronchi e la giunta hanno approvato anche quest’anno l’ampliamento delle categorie beneficiarie dell’esenzione dalla tariffa rifiuti, includendo i lavoratori in cassa integrazione o con orario ridotto. Questa misura mira a sostenere le famiglie e i lavoratori più colpiti da situazioni di difficoltà economica, garantendo un sostegno concreto nel rispetto delle esigenze del territorio.

Esenzione Tcp, la sindaca Franca Foronchi e la giunta hanno approvato anche quest’anno, con maggiore urgenza, l’ampliamento delle categorie dei beneficiari con i lavoratori in cassa integrazione o ad orario ridotto. Per la nuova misura del 2026 sulla tariffa corrispettiva puntuale sui rifiuti.🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Agevolazioni tariffa rifiuti: "Sostegno vero ai fragili" Ex Ilva, mobilitazione anche a Legnaro: lavoratori al quarto anno di cassa integrazioneOggi, a Legnaro, si è svolta un'assemblea con i lavoratori dell'ex Ilva in cassa integrazione da quattro anni, in coordinamento con le mobilitazioni nazionali. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Tariffa puntuale dei rifiuti, il sindaco Mezzetti: Aperture extra costose? No, se si riempie bene il sacco da 30 litriIl primo cittadino di Modena invita a ottimizzare i conferimenti di indifferenziata ed evitare isterismi. Cassonetti per carta e plastica estesi entro il 2 febbraio ad altre seimila utenze. Forza It ... msn.com La nuova Tariffa puntuale sui rifiuti entra a regime: cosa cambia in bolletta e quanto costeranno i conferimenti extraDal primo gennaio è scattata in via definitiva la Tariffa corrispettiva puntuale, che prevede costi in più per chi conferisce l'indifferenziata oltre i quantitativi minimi. Quanto si spenderà con la n ... ravennatoday.it Tariffa rifiuti: 73 famiglie di Coriano ottengono l’agevolazione TCP 2025 - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.