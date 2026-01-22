A Statte, tra Statte e Crispiano, è stato trovato il corpo di un uomo lungo la strada provinciale. Le prime ipotesi indicano una possibile coinvolgimento di un incidente stradale volontario o una possibile scena di pirateria. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze e stabilire eventuali responsabilità. La comunità attende aggiornamenti ufficiali sul caso e sulle cause del decesso.

Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto sul ciglio di una strada provinciale nel tarantino. Secondo le prime ricostruzioni potrebbe trattarsi dell'ennesimo episodio di pirateria. Le indagini sono aperte Nella serata di ieri l’immagine terrificante del cadavere di un uomo, sul ciglio della provinciale tra Statte e Crispiano, in provincia di Taranto, ha aperto diversi interrogativi e ha riportato al centro il tema della pirateria della strada. Alcuni automobilisti di passaggio, scorgendo un corpo esanime a bordo strada, hanno subito allertato le forze dell’ordine che sono intervenute avviando le indagini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Taranto, cadavere su strada tra Statte e Crispiano: sospetta pirateria

Cadavere di un giovane sulla strada per Crispiano. Indagano i CarabinieriNella zona tra Statte e Crispiano è stato rinvenuto il corpo di un giovane, presumibilmente straniero.

Leggi anche: Simulacro esplosivo trovato a Statte, spavento in provincia di Taranto e artificieri in azione

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Taranto, cadavere di un uomo trovato sul ciglio della strada. Indagini aperte; Cadavere in strada, giallo sulla provinciale; Statte, uomo trovato morto all’altezza dello svincolo per Crispiano: si indaga; Cadavere ritrovato sulla provinciale per Crispiano, forse investito da un'auto.

Taranto, cadavere di un uomo trovato sul ciglio della strada. Indagini aperteÈ stato individuato grazie alle segnalazioni di alcuni passanti e automobilisti il cadavere di un uomo sul ciglio della strada provinciale tra Crispiano e Statte, in provincia di Taranto. Il corpo è s ... tg24.sky.it

Taranto, cadavere trovato su strada provinciale: forse investito da auto pirata(Adnkronos) – Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato, nella serata di ieri, lungo la strada provinciale tra Crispiano e Statte, in provincia di Taranto. Secondo una prima ricostruzione, la vit ... msn.com

Taranto, cadavere trovato su strada provinciale: forse investito da auto pirata. facebook

Taranto, cadavere trovato su strada provinciale: forse investito da auto pirata x.com