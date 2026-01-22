Tale e Quale Show non si farà nel 2026 l'ipotesi dello slittamento e la proposta di Carlo Conti

Tale e Quale Show potrebbe non tornare nel 2026, secondo alcune ipotesi. La Rai e Carlo Conti stanno valutando uno slittamento del programma, con il conduttore che potrebbe proporre un format alternativo. La decisione finale dipenderà dalle valutazioni interne e dagli eventuali sviluppi futuri. Restano ancora da definire tempi e modalità di eventuali cambiamenti.

Tale e Quale Show potrebbe fermarsi per il 2026. La Rai e Carlo Conti starebbero valutando l'idea di far slittare il programma e il conduttore avrebbe anche un'idea su quale format potrebbe sostituirlo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: A Tale e Quale Show anche Malgioglio rapito da Samuele Cavallo, Carlo Conti: “È quasi un evento storico”

Leggi anche: Tale e Quale Show, Enzo Iacchetti concorrente: questa volta dice sì a Carlo Conti

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Tali e Quali, Malgioglio spiazza Francesco Totti e scatena la polemica sui social con Massimo Lopez: Senza senso; Tali e Quali, la seconda puntata su Rai 1: Francesco Totti è il giudice ospite; Tali e Quali 2026, chi ha vinto la puntata di venerdì 16 gennaio; Tali e quali: imitazioni, vincitori e classifiche del 2026.

Tale e quale show, la Rai mette il programma in pausa? Lo stop nel 2026 e il nuovo progetto di Carlo ContiE' ormai dall'autunno 2012 che Tale e quale show presidia il venerdì sera, la Rai starebbe quindi pensando di metterlo in pausa per un po'. E ... affaritaliani.it

Tale e Quale Show si ferma? Carlo Conti pensa alla versione classica di The Voice e spunta una interessante ipotesi su SanremoDopo oltre dieci anni di successi, Tale e Quale Show potrebbe prendersi una pausa. Carlo Conti valuta nuovi format musicali per Rai1, tra cui un possibile ritorno di The Voice in versione classica. gay.it

“Tale e quale Show” è uno spettacolo della Rai, il format lo conoscete tutti. Qui una concorrente vuole ricordare Maria Callas,purtroppo il risultato è disastroso per le nostre orecchie ma apprezziamo che la Divina sia ancora rievocata in prima serata, atteso che facebook