Tajani | favorevoli a nuove sanzioni Iran

Il governo italiano si mostra favorevole all’adozione di nuove sanzioni nei confronti dell’Iran, volte a colpire direttamente coloro che hanno ordinato e messo in atto i massacri. L’obiettivo è rafforzare le misure già in atto, affinché siano più incisive ed efficaci nel rispondere alle violazioni dei diritti umani. Questa posizione riflette la volontà di sostenere un approccio deciso e mirato su questioni di rilevanza internazionale.

17.52 Il governo italiano è favorevole a "un nuovo pacchetto di sanzioni incisive ed efficaci dirette contro chi ha ordinato i massacri e li ha eseguiti" in Iran. A dirlo il ministro degli Esteri Tajani al question time al Senato, spiegando che si intende approvare le misure "già in occasione del prossimo Consiglio Affari esteri a Bruxelles". "Stiamo valutando se inserire nella lista delle organizzazioni terroristiche i Pasdaran", ha aggiunto, spiegando che "sono due cose distinte".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

UE. valutiamo nuove sanzioni contro l’IranL’Unione Europea valuta l’adozione di nuove sanzioni contro l’Iran, in risposta alle crescenti proteste e alle tensioni interne.

Iran, Usa varano nuove sanzioni. Teheran: “Trump ci ha detto che non attaccherà”Gli Stati Uniti hanno implementato nuove sanzioni nei confronti di funzionari iraniani coinvolti nella repressione delle proteste in atto da settimane in Iran.

Tajani, 'favorevoli a sanzioni contro responsabili repressione in Iran'(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Il governo italiano è favorevole a un nuovo pacchetto di sanzioni incisive ed efficaci dirette contro chi ha ordinato i massacri e li ha eseguiti in Iran. Lo ha detto il mini ... corrieredellosport.it

