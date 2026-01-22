La Angelini, azienda produttrice della Tachipirina, ha confermato alla commissione d’inchiesta che non sono stati effettuati studi specifici per valutare l’efficacia del farmaco nel trattamento del Covid-19. Questa dichiarazione solleva domande sulla mancanza di test e approfondimenti riguardo al ruolo del paracetamolo nei contagiati, evidenziando l’assenza di prove concrete sulla sua efficacia contro il virus.

Il colpo di grazia al protocollo «Tachipirina e vigile attesa» è arrivato direttamente dai produttori della Tachipirina stessa. Martedì è infatti stato audito dalla commissione d’inchiesta sul Covid Sergio Marullo di Condojanni, amministratore delegato di Angelini Holding e di Angelini Pharma, ovvero la casa farmaceutica produttrice del medicinale protagonista della circolare sulla «Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars-CoV-2» del 30 novembre 2020. Il ministero della Salute, allora guidato da Roberto Speranza, indicava per i «soggetti a domicilio asintomatici o paucisintomatici (cioè con sintomi lievi, ndr)», misure come la «vigile attesa», la «misurazione periodica della saturazione dell’ossigeno tramite pulsossimetria» e «trattamenti sintomatici (ad esempio paracetamolo)». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Tachipirina contro il Covid? Mai fatti test»

Commissione d'inchiesta Covid, Sileri si tira fuori: "Ignoro chi decise tachipirina e vigile attesa", ed evoca "minacce" da staff di SperanzaSileri si distanzia dalla Commissione d'inchiesta Covid, dichiarando di ignorare le decisioni sul protocollo tachipirina e vigile attesa, e menzionando minacce da parte dello staff di Speranza.

