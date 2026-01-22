Syria in Perché non canti più tributo a Gabriella Ferri

Syria porta al Teatro de’ Servi Perché non canti più, omaggio poetico e musicale a Gabriella Ferri diretto da Pino Strabioli. Dal 29 gennaio al 1 febbraio. ROMA – Alt Academy Produzioni presenta Perché non canti più, il sentito e appassionato tributo con cui Syria rende omaggio a Gabriella Ferri, artista indimenticabile e profondamente legata all’anima di Roma. Lo spettacolo, in scena al Teatro de’ Servi dal 29 gennaio al 1 febbraio, è diretto da Pino Strabioli e accompagnato alla chitarra da Massimo Germini. Syria porta sul palco un viaggio emotivo e musicale nato da una preziosa eredità: una valigia rossa appartenuta a Gabriella Ferri, affidatale dal marito e dal figlio dell’artista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

