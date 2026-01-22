Svolta Groenlandia Donald prima attacca e poi toglie i dazi | Accordo sull' Artico

Durante il Forum di Davos, Donald Trump ha annunciato la volontà di acquisire la Groenlandia, senza ricorrere alla forza, e ha modificato la posizione sui dazi commerciali, annunciando la revoca di alcune tariffe. Nel corso del discorso, ha inoltre criticato l’Europa, sostenendo che le sue politiche non sono corrette. Questi sviluppi evidenziano un cambiamento nelle strategie statunitensi riguardo alle questioni globali e alle relazioni internazionali.

Dal palco di Davos un Donald Trump senza freni ribadisce i piani di acquisizione della Groenlandia (ma senza usare la forza) e lancia un duro attacco all'Europa, che "non sta andando nella giusta direzione". Poche ore dopo, però, a sorpresa annuncia che non imporrà dal primo febbraio i minacciati dazi ai Paesi del Vecchio Continente. Il motivo? Dopo un incontro "molto proficuo" con il segretario della Nato Mark Rutte, il presidente americano spiega di "aver gettato le basi per un futuro accordo relativo all'isola artica e, di fatto, all'intera regione". "Questa soluzione, se finalizzata, sarà estremamente vantaggiosa per gli Stati Uniti e per tutte le nazioni della Nato", esulta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Svolta Groenlandia Donald prima attacca e poi toglie i dazi: "Accordo sull'Artico" Davos: Trump attacca Europa poi annuncia accordo quadro con Nato su Groenlandia e stop daziDurante il Forum di Davos, Donald Trump ha commentato sulla situazione economica degli Stati Uniti e ha affrontato temi di politica internazionale. Trump, svolta sulla Groenlandia: «Con Rutte ipotesi per un accordo quadro». E sospende i dazi di febbraio | A Davos l'attacco all'EuropaDonald Trump ha annunciato su Truth di aver discusso con Rutte di un possibile accordo quadro sulla Groenlandia, sospendendo temporaneamente i dazi previsti a febbraio. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Groenlandia, Trump alza i toni sulla sicurezza dell’isola Argomenti discussi: La svolta di Trump: 'Niente dazi, accordo con la Nato per la Groenlandia'; Groenlandia, Trump: Ci sono le basi per accordo con la Nato, stop ai dazi; La svolta di Trump sulla Groenlandia: stop ai dazi e intesa Nato per sempre sull’Artico; Groenlandia, giravolta di Trump: Intesa con la Nato, niente dazi. Il NYT: Basi USA sull'isola - Come Trump ha cambiato linea sulla Groenlandia in poche ore, il punto. La svolta di Trump: 'Niente dazi, accordo con la Nato per la Groenlandia'A Davos arriva la svolta di Donald Trump sulla Groenlandia: dopo aver escluso per la prima volta l'uso della forza ma reclamato un negoziato immediato per il controllo dell'isola, il presidente ha ann ... ansa.it La svolta di Trump sulla Groenlandia: stop ai dazi e intesa Nato per sempre sull’ArticoA Davos Trump annuncia una svolta sulla Groenlandia: niente uso della forza, stop ai dazi contro l’Europa e intesa con la Nato per la sicurezza dell’Artico. lamilano.it Groenlandia, la svolta di Trump: “Accordo con la Nato, stop dazi” x.com Groenlandia, la svolta di Trump: "Accordo con la Nato, stop dazi" Link articolo nel primo commento facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.